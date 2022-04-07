Настя Каменських розридалася прямо на сцені в Іспанії

Настя Каменських розповідаючи про Україну, не змогла стримати сліз і розплакалася.
Відома українська співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті в Іспанії.
Артистка виступила в ефірі програми Stage calling, де розповіла про повномасштабну війну в Україні і виконала пісню "Я - Україна".
Разом з нею пісні виконував іспанський артист Funambulista. Захід також відвідала і українська співачка Джамала.
Настя Каменських розповідаючи про Україну, не змогла стримати сліз і розплакалася.
Співачка зазначила, що кошти, отримані з трансляції заходу, будуть пожертвувані українцям, а саме:
- ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)
- Іспанський Червоний Хрест (Іспанська комісія з допомоги біженцям).
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Автор: Маша Тупченко