Настя Каменських розридалася прямо на сцені в Іспанії

Настя Каменських / скріншот

Відома українська співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті в Іспанії.

Артистка виступила в ефірі програми Stage calling, де розповіла про повномасштабну війну в Україні і виконала пісню "Я - Україна".

Разом з нею пісні виконував іспанський артист Funambulista. Захід також відвідала і українська співачка Джамала.

Настя Каменських розповідаючи про Україну, не змогла стримати сліз і розплакалася.

Співачка зазначила, що кошти, отримані з трансляції заходу, будуть пожертвувані українцям, а саме:

ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)

Іспанський Червоний Хрест (Іспанська комісія з допомоги біженцям).

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