Настя Каменських прилетіла до Потапа в Колумбію і похвалилася фото

Українська співачка Настя Каменських прилетіла до Потапа в Колумбію і повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

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Настя Каменських, Потап / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Відома українська поп-співачка Настя Каменських прилетіла до свого чоловіка, репера і продюсера Потапа до Колумбії і негайно повідомила про це всій армії своїх фанатів через Instagram.

Каменських негайно на батьківщині Павло Ескобара вирушила на студію El Alto Estudio і розповіла, що прилетіла в Колумбію "шукати нові звучання і обмінюватися досвідом".

"Шукати нові звучання, обмінюватися досвідом і творити музику, в якій об'єднуються моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами, - це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я сповнена вдячності та у великому передчутті. Показати вам процес нашої роботи?", - написала вона.

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Її чоловік Потап, до речі, також оперативно розмістив у Storic відео з колумбійської студії, куди приїхала Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських у гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи є у неї проблеми у шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які витають навколо її сім'ї.

Водночас блогер Беспалов переконаний, що NK втягнула чоловіка в любовний трикутник. Він розкрив подробиці стосунків Каменських, її нового коханого та Потапа.

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