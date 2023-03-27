Знайшла свій Ролекс у світі Кассіо: у Шакіри новий роман - ЗМІ

Після розриву з Жераром Піке колумбійська співачка нарешті знайшла в собі сили почати нове життя.

Шакіра завела новий роман після розриву з Жераром Піке / instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра вже не так страждає, як звикла показувати останні кілька місяців, через розставання з невірним їй футболістом Жераром Піке. Музика, присвячена колишньому партнеру приносить їй колосальних прибуток та знову повернула її на перші сторінки таблоїдів. Проте тепер це тільки бізнес.

Про це повідомляє видання OK Diario з посиланням на власні джерела. Після розставання з Піке Шакіра зібрала речі і двох синів від спортсмена, та переїхала з Іспанії в Америку. Там вона осіла в Маямі, де нібито і зустріла нового обранця.

Згідно ЗМІ, сталося це ще чотири місяці тому, проте Шакіра прагне зберегти нові відносини в таємниці якомога довше. Тому інформації про те, хто зцілив її розбите Піке серце, вкрай мало.

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Достеменно відомо, що це не аргентинський адвокат Антоніо де ла Руа, з яким співачка перебувала у відносинах з 2000 по 2010 рік. Чоловік був її бізнес-менеджером, та судився з нею після їх розставання, претендуючи на частину доходів і спільно нажите майно.

До слова, розрив з де ла Руа Шакіра пережила дуже швидко: у січні 2011 року вона розповіла, що вона і адвокат не є парою з серпня 2010 року (навесні цього ж року вона познайомилася з Піке). А в березні вона вже офіційно повідомила про те, що перебуває в романтичних стосунках з іспанським футболістом.

Нагадаємо, 46-річна колумбійська співачка Шакіра та 36-річний іспанський футболіст Жерар Піке у червні 2022 року розійшлися після 11 років стосунків. Артистка пішла від спортсмена через його невірність, і змогла відсудити у нього синів. Горда колумбійка живе з високо піднятою головою, і новий статус вільної жінки їй, до речі, дуже до лиця.

Раніше Шакіра показала знімки у напівпрозорій сукні, виконані для рекламної кампанії британського модного будинку Burberry.

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