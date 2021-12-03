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Траур Залізного Арні: Шварценеггер втратив близьку людину

3 грудня 2021, 12:41

"Термінатор" у жалобі за тим, хто зробив з нього актора і чемпіона.

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Арнольд Шварценеггер втратив друга / instagram.com/schwarzenegger

Актор і бодібілдер Арнольд Шварценеггер поділився з фанатами сумною новиною - пішов з життя його близький друг, кумир і наставник Дейв Дрейпер.

Про це Залізний Арні написав у своєму Instagram-акаунті.

"Дейв Дрейпер був джерелом натхнення для мільйонів людей по всьому світу, включаючи мене. Він був одним з моїх кумирів. У Австрії обкладинка журналу Muscle Builder з його фотографією висіла на стіні над моїм ліжком для мотивації, і коли я побачив його в головній ролі в "Не роби хвиль", я подумав: "Мої мрії можливі". Коли я приїхав до Америки і нарешті зустрів Дейва, я дізнався, що його серце було таким же великим, як і його грудні м'язи. Він навіть зібрав вручну мої перші меблі, коли я переїхав до Санта-Моніки, і повинен сказати, що він був талановитий. Чи можете ви уявити, як зустрічаєтеся зі своїм кумиром, стаєте його партнером по тренуваннях і подорожуєте разом по всьому світу? Я був на сьомому небі від щастя. Він був дуже привітним і фантастичним партнером з тренувань, який завжди надихав всіх в спортзалі на те, щоб ставати краще. Він був дивовижним письменником і прекрасним сім'янином. Я буду сумувати за Блондином-Бомбістом (Blond Bomber - прізвисько Дрейпера - прим. редактора), але пам'ять про нього завжди буде зі мною. Мої думки з його сім'єю",- висловив свою скорботу Шварценеггер.

Дейв Дрейпер - актор, письменник і бодібілдер, помер у віці 79 років. Причина смерті не розголошується, проте його дружина Ларі відзначила, що чоловік пішов з життя мирно і спокійно, в оточенні своїх близьких.

Дрейпер мав величезний вплив на світ бодібілдингу, а також на кар'єру Арнольда Шварценеггера як культуриста, і як актора. Дейв Дрейпер - двічі володар титулів Містер Світ і Містер Всесвіт.

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Дейв Дрейпер і Арнольд Шварценеггер/ instagram.com/schwarzenegger

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Раніше стало відомо, що на будинок відомого голлівудського музичного продюсера було скоєно збройний напад, в результаті якого загинула дружина "Чорного Хрещеного батька" рок-н-ролу.

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