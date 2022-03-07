В Україні на час війни поліції дозволили носити шеврони з "хижаком" з фільму зі Шварценеггером

Шеврон з "хижаком" / прес-служба патрульної поліції України

Під час україно-російської війни співробітники Національної поліції України можуть носити шеврони із зображенням "хижака" (інопланетного монстра, з яким боровся герой Арнольда Шварценеггера у фільмі-бойовику Джона МакТірнана 1987 року). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Патрульної поліції України.

Дав дозвіл на носіння таких шевронів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

"Все повинно бути по-бойовому, навіть шеврони. Хижак проти Чужого", - написав Жуков В на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, раніше в Житомирі Нацгвардії і поліції дозволили стріляти в мародерів на місці. Відповідний наказ віддав мер міста Сергій Сухомлин.

"У районі Крошні затримали людей, які хотіли залізти в магазин. Я всіх попереджаю, що поліція, Нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати, а просто стріляти на місці мародерів", - сказав він.