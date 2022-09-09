'Наш хлопак': У мережі з'явилися фото короля Британії Карла III, який танцює гопак

Карл III / https://ua.depositphotos.com/ и Twitter

Після смерті 96-річної королеви Великобританії Єлизавети II королем став її старший син, принц Уельський, Чарльз (в монаршості він прийняв ім'я Карла III). У мережі швидко поширилося архівне фото нового монарха, зроблене ще на початку 80-х. На знімку він виконує український народний танець гопак. Спочатку знімок розмістили в Twitter посольства України у Ватикані, а в 2022 році поширили Telegram-канали.

Сам кадр датований далеким 1981 роком.

"А ви пробували танцювати гопак? Чарльз, принц Уельський, зробив це ще в 80-і роки ХХ століття", – говорилося в пості дипломатів.

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Майбутній Карл III з танцював гопак з українським ансамблем "Говерла" в місті Дербі (графство Кербішир) в 1981 році. На ньому був класичний костюм, а на танцівниках – шаровари та вишиванки.

Знімок, зі зрозумілих причин, викликав захоплення українських користувачів.

"Тільки козаки в Британії", "Англійсько-eкраїнська база", "Пацан до успіху йшов", "Наш хлопак", ‒ написали вони.

Смерть Єлизавети II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 роки.

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