"Наш прапор підгорів, але витримав!": Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстрілу російськими ракетами

Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстріл російськими ракетами / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Хореограф Дмитро Дікусар, який кілька днів тому вступив до лав ЗСУ, ледь не загинув під обстрілом.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що з іншими солдатами опинився під авіаударом балістичних ракет.

"Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися. Тому, якщо у цих В**лядків було бажання знищити або налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони домоглися, готових брати в полон цих ... (ми не знали, їхали на вчення) стало значно менше ... Слава ВСУ! Слава нації! Наш прапор підгорів, але витримав!",- повідомив Дікусар.

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