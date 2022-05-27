Наргіз і Барських довели путініста Пригожина до нападу: "вони повії!"

Наргіз і Барських довели путініста Пригожина до нападу / скріншот

Російський продюсер Йосип Пригожин, який критикує зірок залишили РФ після початку війни в Україні, тепер накинувся на співачку Наргиз і Макса Барських.

Раніше співачка виступила проти війни, а Макс і зовсім вступив до лав ЗСУ. Українського співака, якого обожнювали в РФ, тепер Пригожин вважає зрадником, пишуть росЗМІ.

"Коли він, будучи громадянином іншої держави, вигрібає звідси гроші, кидає людей і вісім років приїжджає в цю країну — хаває, хаває, хаває, а потім плює... ось ці люди мені не зрозумілі... для мене ці люди завжди були і залишаться повіями! Для мене такі люди повії!",- обурюється Пригожин.

З приводу Наргіз продюсер заявив:

читайте такожМакс Барських розніс росіян за концерт в "Лужниках" і пояснив, чому вони назавжди залишаться рабами"Людина, будучи громадянином США, що живе в Узбекистані, заробляє гроші в Росії, газує проти Росії на підтримку недружніх країн. Хіба це по-людськи?",- скаржиться Пригожин.

Зазначимо, що співачка узбецького походження Наргіз Закірова була затримана в аеропорту Домодєдово, москва. Там їй видали повідомлення про заборону на відвідування Росії на 50 років, до 2072 року. За перетин кордону надалі її чекатиме кримінальна відповідальність.

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