Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

Наргіз Закіровій заборонили в'їзд до Росії через підтримку України у війні з рф / instagram.com/nargizzakirova_official

Співачка узбецького походження Наргіз Закірова була затримана в аеропорту Домодєдово, москва. Там їй видали повідомлення про заборону на відвідування Росії на 50 років, до 2072 року. За перетин кордону надалі її чекатиме кримінальна відповідальність.

Інформація про затримання з'явилася в узбецьких ЗМІ, потім - підтверджена адвокатом артистки. Він також підкреслив, що Закірова не перебуває під вартою.

Адвокат заявив, що причиною для заборони послужила незгода співачки з "спецоперацією". "У мене є рішення про заборону в'їзду на 50 років. Це стандартна заборона, яку отримують публічні особи, які засуджують спецоперацію. Ось і щодо Наргіз Закірової було винесено дане обмеження. Наргіз була до цього готова. Вона припускала, що подібні заходи будуть прийняті. Незважаючи на це, моя підопічна залишається вірна своїй громадянській позиції", - повідомляє він.

Ймовірно, Наргіз Закірова була депортована назад в Узбекистан, а потім відправиться США, громадянкою якого є.

Наргіз Закірова відома своєю неоднозначною громадянською позицією. Раніше вона підтримувала політику путіна щодо анексії Криму, в 2017 році їй заборонили в'їзд в Україну через виступи на окупованому півострові.

Однак, була помічена в русофобії. З початком повномасштабної війни в Україні Закірова не раз висловлювала свою антивоєнну позицію в соціальних мережах, а також виступала з критикою чинної влади рф.

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