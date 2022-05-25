Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

Наступного разу їй можна буде відвідати Білокам'яну, коли їй виповниться 101 рік.
Співачка узбецького походження Наргіз Закірова була затримана в аеропорту Домодєдово, москва. Там їй видали повідомлення про заборону на відвідування Росії на 50 років, до 2072 року. За перетин кордону надалі її чекатиме кримінальна відповідальність.
Інформація про затримання з'явилася в узбецьких ЗМІ, потім - підтверджена адвокатом артистки. Він також підкреслив, що Закірова не перебуває під вартою.
Адвокат заявив, що причиною для заборони послужила незгода співачки з "спецоперацією". "У мене є рішення про заборону в'їзду на 50 років. Це стандартна заборона, яку отримують публічні особи, які засуджують спецоперацію. Ось і щодо Наргіз Закірової було винесено дане обмеження. Наргіз була до цього готова. Вона припускала, що подібні заходи будуть прийняті. Незважаючи на це, моя підопічна залишається вірна своїй громадянській позиції", - повідомляє він.
Ймовірно, Наргіз Закірова була депортована назад в Узбекистан, а потім відправиться США, громадянкою якого є.
Наргіз Закірова відома своєю неоднозначною громадянською позицією. Раніше вона підтримувала політику путіна щодо анексії Криму, в 2017 році їй заборонили в'їзд в Україну через виступи на окупованому півострові.
Однак, була помічена в русофобії. З початком повномасштабної війни в Україні Закірова не раз висловлювала свою антивоєнну позицію в соціальних мережах, а також виступала з критикою чинної влади рф.
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