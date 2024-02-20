Нарешті відчула себе жінкою: шикарна Боржемська привітала себе з днем народження

Марина Боржемська привітала себе з днем народження.

https://glavred.net/stars/nakonec-to-pochuvstvovala-sebya-zhenshchinoy-shikarnaya-uzelkova-pozdravila-sebya-s-dnem-rozhdeni-10543367.html Посилання скопійоване

Марина Боржемська показала себе шикарну / Колаж Главред, фото Instagram / uzelkova.marina

Колишня дружина спортсмена і боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська, з якою боксер прожив 22 роки і розлучався з жахливим скандалом, опублікувала шикарні фото в свій день народження, на яких виглядає просто чудово.

За словами Боржемської, свій новий рік вона відчуває по-іншому. Крім того, селебріті подякувала своїм батькам, дітям, а також людям, з якими вона працює.

"Завдяки вам я відчуваю цей світ по-іншому. Кожен з вас дає мені підтримку, турботу, надію та піклування", - пише вона.

відео дня

За словами Боржемської, вона нарешті почала "відчувати себе жінкою". "Я почала бачити красу в собі. Як всередині, так і зовні. У мене з'явилася впевненість і характер. До мене повернулася Моя харизма і стан віри, що все, що я роблю – правильно", - каже Боржемська.

Пост Марини Боржемської:

Вона також додає, що зараз хоче побачити, що її чекає. "Буде багато захоплюючих пригод на моєму шляху. Багато розумних приємних людей, з якими світ ставатиме кращим", - ділиться Марина.

Вона також не обійшла стороною і любов. "Знаю, що попереду буде не зовсім солодко і легко, буде по-різному, на те вона і життя (це розуміння свого дорослішання і відповідальності). Воно пропонує різні пригоди і випробування, які приведуть нас обов'язково до чогось цікавого і нового. Тому з великою вірою і вдячністю крокую вперед", - додає вона.

Нагадаємо, раніше Боржемська розповіла, що в її будинку були присутні насильство і маніпуляції. Крім того, селебріті додає, що їй було складно прийняти те найголовніше рішення, на яке вона все-таки зважилася, коли народила другу дитину - сина Роберта.

Влітку 2021 року В'ячеслав Узєлков взяв участь у шоу Одруження наосліп, так як, за його словами, був готовий знайти свою справжню любов. У пару спортсмену вибрали Юлію Черницьку-" фітнес-маму " чотирьох дочок. Незважаючи на те, що Черницька і Узєлков були давно знайомі, відносини не склалися - після проекту фітнес-мама назвала Узєлкова своїм ворогом і "хворим на голову".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.