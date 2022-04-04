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Дантес розповів, чому розлучається з Надею Дорофєєвою

4 квітня 2022, 15:17

Дантес вперше після оголошення про розлучення розповів причини розриву з Дорофєєвою.

Дантес, Дорофєєва
Дантес, Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Зіркова українська пара Надя Дорофєєва і Володимир Дантес шокували всіх новиною про своє розлучення.

Як розповів сам Дантен, вони з Надею розлучилися ще до війни, але довгий час не наважувалися розповісти про розрив.

В ефірі програми Леви на джипі Дантес вперше після оголошення про розлучення розповів, які у них стосунки з Надею і чому вони вирішили розповісти про розлучення саме зараз.

"Ми написали пост, який виставили в Instagram, і в цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо, і це рішення не було прийнято, коли ми виставили пост, це було раніше. Просто коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього. Але потім, коли проходить час, і ти думаєш: "Ну, блін, це якось дивно і, напевно, треба про це сказати і якось приховувати це неможливо". Але ми нормально спілкуємося, ми дуже близькі друзі, все добре. Я думаю, що так повинно бути, коли ти хочеш не заплямувати минуле, треба вчасно сепаруватися", – сказав Дантес.

Розлучення Дорофєєвої і Дантеса

Нагадаємо, про розставання зоряної пари стало відомо 18 березня. Історія Дорофєєвої і Дантеса почалася 5 серпня 2011, а закінчилася на початку лютого 2022 року.

Відразу після новини про розлучення шанувальники почали міркувати про те, хто ж став новим обранцем Наді Дорофєєвої.

Їх спільний друг Олексій Дурнєв висловився про рішення пари розлучитися.

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Надя Дорофєєва Володимир Дантес Дантес новини шоу бізнесу
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