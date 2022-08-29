Надя Дорофєєва в теплих обіймах Кацуріна показала пристрасні поцілунки з ним

Пара повністю поглинена один одним.
Українська співачка Надя Дорофєєва продовжує боязко ділитися з шанувальниками подробицями свого роману з ресторатором, музикантом і колишнім другом Михайлом Кацуріним.
Довгий час закохані були змушені перебувати у відносинах на відстані через концертний графік артистки. Однак зараз, коли Дорофєєва повернулася до Києва, пара переживає цукерково-букетний період.
На сторінці співачки в Instagram шанувальники попросили її поділитися особистим фото, яке ще ніхто не бачив. Вона показала знімок з Кацуріним.
У кадрі закохані цілуються, Михайло обіймає Надю однією рукою, в якій тримає величезний оберемок півоній.
Незважаючи на те, що і Кацурін, і Дорофєєва - люди прогресивні, до того ж Додо багато разів просила шанувальників не дарувати їй квіти, в період глибокої закоханості ресторатор і співачка роблять один для одного загальноприйняті романтичні жести.
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