Надя Дорофєєва зізналася, що насправді пов'язує її з Мішею Кацуріним

Надя Дорофєєва зізналася, чи любить Мішу Кацуріна / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно повернулася в Україну, і вже активно дає концерти та інтерв'ю. Так в бесіді під час Сніданку з 1 + 1 вона презентувала українську версію пісні Різнокольорова.

Правда під час обговорення творчих успіхів артистки не обійшлося без питання про особисте життя Додо - в березні вона оголосила про розставання з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

Пізніше вона заявила про початок романтичних відносин з ресторатором і музикантом Михайлом Кацуріним, з яким до цього вона і її колишній чоловік дружили.

Співачка обурилася питанням ведучого Руслана Сенічкіна про те, чи є Кацурін її половинкою. Однак пом'якшилася, відповідаючи, чи є між ними кохання.

"Є, звісно", - зізналася Дорофєєва.

Раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.

Також шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану, особистість якої так і зберігає в секреті. Образ обраниці шоумена шанувальники збирають по шматочках.

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