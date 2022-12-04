Надя Дорофєєва посварилася з фанаткою через образи / facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно розповідала, що до всього хейту, який вона отримує, намагається ставитися з розумінням. Однак останнім часом вона, схоже, зіткнулася з такою кількістю ненависті на свою адресу, що цим принципом артистці доводиться нехтувати все частіше і частіше.

Нещодавно Додо, яка відома своїм спокоєм і ввічливістю, посварилася з підписницею в соціальних мережах. Причиною стало судження деяких фанатів співачки через її особисте життя - вона "вкрала" чоловіка у близької подруги, бізнесвумен Даші Кацуріної.

І хоч сама Кацуріна, схоже, цю ситуацію давно "переварила" деякі віддані слухачі Дорофєєвої почали засуджувати зірку за такий вчинок. Так під недавнім фото артистки в Facebook з'явився коментар, що на співачку тепер неприємно дивитися "знаючи, яка вона людина".

На це досить грубо відповіла сама Додо. "Моя ви хороша. В фейсбуці так багато сторінок. Йдіть [гадити - неценз.] десь в іншому місці", - пише співачка.

Надя Дорофєєва посварилася з фанаткою через образи / facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Сама Додо поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.

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