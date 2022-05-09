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"Треба повністю рвати відносини": Кондратюк прокоментував скандал з Сумською та її донькою з РФ

9 травня 2022, 18:58

Продюсер вважає несправедливим що за Паперну, що мовчить про війну, доводиться віддуватися її матері.

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Кондратюк прокоментував скандал з Сумською та її донькою з РФ / Колаж

Український шоумен, продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк відомий своєю жорсткістю і категоричністю, особливо в тому, що стосується питань України, збереження культурної спадщини країни і патріотизму.

Він є одним з головних критиків зірок українського походження, які замовчують війну в Україні і продовжують будувати кар'єру в країні-агресорі.

Однак, коли його запитали в інтерв'ю для Ukraine Media про скандал з Ольгою Сумською, він несподівано проявив до колеги м'якість і навіть співчуття.

Народна артистка України опинилася в жахливому становищі - її старша донька, акторка Антоніна Паперна, одружена з російським актором, живе в рф і мовчить про війну в Україні. Сумська намагається виправдати свою дитину, чим ще більше злить фанатів.

Ігор Кондратюк заступився за Сумську, визнавши, що вимагати відповіді за вчинки Паперної від неї - несправедливо: "Діти за батьків не відповідають. Батьки за дорослих дітей теж ні. Як Сумська може відповідати за те, що робить її доця? Вона доросла, статевозріла жінка - що вона може з нею зробити?"

Однак шоумен наполягає - бездіяльність Паперної демонструє її реальне ставлення до своєї батьківщини, і ніякі виправдання тут не працюють: "Якщо ця дівчинка давно вже не думає про Україну як про свою Батьківщину, то їй, звичайно, байдуже все, що відбувається. Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе часткою країни, де була народжена, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з Росії, бо там жити неможливо".

Що ж може зробити Сумська, яка опинилася між двох вогнів? "Єдине – повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який важко зробити, – резюмував Кондратюк. – Дитина зробила вибір, із яким Оля зараз не згодна, але що вона може зробити? Відповідь – нічого!" - вважає Кондратюк.

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