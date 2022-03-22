Ольга Сумська виправдалася за мовчання доньки, яка живе в РФ, про війну в Україні

Тоня Паперна мовчить про війну через "залежність від обставин" / instagram.com/olgasumska

Акторка та народна артистка України Ольга Сумська опинилася через війну в непростій ситуації: через два дні після початку війни померла її мати, вона з чоловіком і молодшою донькою змушена залишатися в Києві, а її старша дочка, Антоніна Паперна, живе в Росії.

Саме остання обставина викликала хвилю хейта в бік всеукраїнської улюблениці - представник іншої акторської династії, Дмитро Ступка, дорікнув Паперну в тому, що вона з початку війни не сказала ні слова про російську агресію.

За дочку заступатися Ольга Сумська. Актриса стверджує: мовчання Паперної - не ознака байдужості або нелюбові до України.

"Знаєте, розпалювання ненависті і розбрату під час війни - це останнє, чим можуть займатися українці і це не робить нам честі. Тисячі сімей потрапили в такі обставини, коли їхні родичі живуть в країні-агресорі, тому що так склалося життя. Сьогодні ми повинні об'єднатися, а не травити один одного. Моя старша дочка всім серцем переживає за нас, за Україну... З перших днів війни її сторінку закидали гнівними коментарями, мовляв, давай, висловлюйся ... болюче питання. Тотальна залежність від обставин, в яких вони знаходяться і найголовніше – двоє дітей, за яких вони з чоловіком відповідають. Виплакала всі сльози, дзвонить по сто разів на день, щоб дізнатися, як ми. А ми вдома, ми в Україні. І ми переможемо! Віримо всім серцем!" - заявила з упевненістю Сумська.

Антоніна Паперна - акторка, донька Ольги Сумської та Євгена Паперного. З 2015 у відносинах з російським актором Володимиром Ягличем, виховує з ним в Росії двох спільних дітей.

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Нагадаємо, раніше українська співачка Анастасія Приходько гнівно звернулася до Путіна, опублікувавши послання російському диктатору у себе в Instagram. "Я хочу щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!"- підкреслила співачка, звертаючись до Путіна.

Також російська актриса Чулпан Хаматова, яка свого часу виправдовувала анексію Криму і окупацію Донбасу, разом з дітьми переїхала до Латвії. Артистка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

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