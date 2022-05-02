"Вона широко розставила... вуха": Кондратюк пояснив "огиду" Канделакі до Джолі

Продюсер не підбирав слів, говорячи про ганебні висловлювання російської ведучої.
Рашистка Тіна Канделакі після новини про приїзд голлівудської актриси до Львова заявила, що її "нудить при вигляді Анджеліни Джолі".
Крім цього телеведуча обурилася, що Анджеліна Джолі і Шон Пенн приїжджають в Україну, а в "ДНР" і "ЛНР" ніхто не їде. Також Канделакі поміркувала, що весь світ зараз проти Росії.
Продюсер Ігор Кондратюк після таких слів назвав Канделакі безмозкою [жінкою дуже легкої поведінки]. У мережі він зазначив, що ведуча прекрасно розуміє, що відбувається, але свій вибір вона зробила.
"Їй платять за інше. Вона широко розставила.. вуха і дала свій гострий язик для експлуатації. Такі гірше, ніж зомбована рашистська біомаса десь з Уралу", - пояснив "позицію" Канделакі Кондратюк.
читайте такожПотап заступився за Джолі перед знахабнілою КанделакіНагадаємо, голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Її помітили у Львові.
Ця новина стала кісткою в горлі для деяких відомих росіян.
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