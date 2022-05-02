"Вона широко розставила... вуха": Кондратюк пояснив "огиду" Канделакі до Джолі

Кондратюк пояснив "огиду" Канделаки до Джолі / скріншот

Рашистка Тіна Канделакі після новини про приїзд голлівудської актриси до Львова заявила, що її "нудить при вигляді Анджеліни Джолі".

Крім цього телеведуча обурилася, що Анджеліна Джолі і Шон Пенн приїжджають в Україну, а в "ДНР" і "ЛНР" ніхто не їде. Також Канделакі поміркувала, що весь світ зараз проти Росії.

Продюсер Ігор Кондратюк після таких слів назвав Канделакі безмозкою [жінкою дуже легкої поведінки]. У мережі він зазначив, що ведуча прекрасно розуміє, що відбувається, але свій вибір вона зробила.

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"Їй платять за інше. Вона широко розставила.. вуха і дала свій гострий язик для експлуатації. Такі гірше, ніж зомбована рашистська біомаса десь з Уралу", - пояснив "позицію" Канделакі Кондратюк.

читайте такожПотап заступився за Джолі перед знахабнілою КанделакіНагадаємо, голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Її помітили у Львові.

Ця новина стала кісткою в горлі для деяких відомих росіян.

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