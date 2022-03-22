"Над головою пролетіла ракета": Сумська розповіла про жахи похорону мами під бомбардування Києва

Ольга та Наталя Сумські з мамою / Instagram

Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла про жахливі похорони своєї мами. Мама Сумської померла на четвертий день війни, 27 лютого у віці 88 років.

Ганну Іванівну ховали під звуки вибухів на Байковому кладовищі.

Сумська зазначила, що домовитися про похорон під час бомбардувань Києва було не легко, тому що ритуальна служба доїжджала не скрізь.

За словами Ольги Сумської, добрі люди знайшлися завдяки фейсбуку, вони домовилися про все за два дні. У той час як її знайомі по кілька днів тримали померлих на балконах.

"Ми поховали нашу берегиню гідно, з молитвою священика, на Байковому кладовищі, біля нашого тата, В'ячеслава Сумського. Тепер вони разом", - розповіла Ольга Сумська в інтерв'ю kp.ua.

"Мабуть, Господь забрав її, щоб вона не бачила всіх жахливих подій, які сьогодні ми переживаємо. Народилася матуся в голодування, пережила Другу світову І відійшла знову під час війни", - щемливо додала зірка.

Сумська ледь не потрапила під ракетний обстріл телевежі

Сумська розповіла, що після похорону на Байковому кладовищі рідні заїхали за документами на вулицю Оранжерейну, неподалік від Київської телевежі.

Через п'ять хвилин після того, як вони поїхали, пролунав потужний вибух, туди потрапила російська ракета.

"Я побачила, як щось темне пролетіло над головою з шаленою швидкістю. Це була балістична ракета, що потрапила в телевежу на Мельникова. А ми були там п'ять хвилин тому", - згадала Сумська.

Вона переконана, що в той день її врятував Бог і мама, що стала їх ангелом-хранителем.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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