"З розпачем в душі, але з вірою в серці": Ольга Сумська їде на Донбас

Ольга Сумська дасть п'ять вистав у Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська разом з театральною трупою відправляється туди, де зараз "найгарячіше".

Акторка анонсувала тур містами Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей з виставою Любов і голуби.

На думку Сумської, людям зараз як ніколи необхідні мистецтво та яскраві емоції. Тому вона відправляється дарувати позитив і гарний настрій своєю акторською грою.

"Коли гармати стріляють,музи НЕ мовчать… З розпачем в душі, але з ВІРОЮ В СЕРЦІ, що Україна вистоїть! Нас зустрічає ДНІПРО І ДОНБАС! Чекаємо вас на виставі ЛЮБОВ І ГОЛУБИ,наші дорогі друзі!"- написала на своїй сторінці в Instagram акторка.

Такий вчинок "народної Роксолани" знайшов відгук у серцях її фанатів.

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Ольга Сумська їде на Донбас з гастролями / instagram.com/olgasumska

У коментарях до посту багато хто дякував Ользі Сумській за натхнення і підтримку, а також бажав їй та театральній трупі стійкості і успіху:

"Спасибі за підтримку!"

"Саме так і повинні поводитися музи! А не "я поза політикою"

"❤️❤️❤️молодець! Низький уклін Вам!"

"Чарівна красуня, дякуємо за підтримку! ❤️"

"Оля, всій трупі здоров'я, стійкості, успішних гастролей! Вас чекають з нетерпінням, особливо в ці напружені дні. Сьогодні ви - уособлення краси, доброти, сили духу і сміливості нашого народу!❤️❤️❤️"

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