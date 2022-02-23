"З розпачем в душі, але з вірою в серці": Ольга Сумська їде на Донбас

З 24 по 28 лютого актриса буде на гастролях у містах Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей.
Народна артистка України Ольга Сумська разом з театральною трупою відправляється туди, де зараз "найгарячіше".
Акторка анонсувала тур містами Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей з виставою Любов і голуби.
На думку Сумської, людям зараз як ніколи необхідні мистецтво та яскраві емоції. Тому вона відправляється дарувати позитив і гарний настрій своєю акторською грою.
"Коли гармати стріляють,музи НЕ мовчать… З розпачем в душі, але з ВІРОЮ В СЕРЦІ, що Україна вистоїть! Нас зустрічає ДНІПРО І ДОНБАС! Чекаємо вас на виставі ЛЮБОВ І ГОЛУБИ,наші дорогі друзі!"- написала на своїй сторінці в Instagram акторка.
Такий вчинок "народної Роксолани" знайшов відгук у серцях її фанатів.
У коментарях до посту багато хто дякував Ользі Сумській за натхнення і підтримку, а також бажав їй та театральній трупі стійкості і успіху:
"Спасибі за підтримку!"
"Саме так і повинні поводитися музи! А не "я поза політикою"
"❤️❤️❤️молодець! Низький уклін Вам!"
"Чарівна красуня, дякуємо за підтримку! ❤️"
"Оля, всій трупі здоров'я, стійкості, успішних гастролей! Вас чекають з нетерпінням, особливо в ці напружені дні. Сьогодні ви - уособлення краси, доброти, сили духу і сміливості нашого народу!❤️❤️❤️"
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