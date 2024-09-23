На телеканалі 2+2 стартує прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов"

Головних героїв зіграли Володимир Ращук та Ярослав Шахторін.

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На телеканалі 2+2 стартує новий серіал / Колаж Главред, Фото прес-служби

З 23 вересня телеканал 2+2 розпочинає прем’єрний показ 16-серійного комедійного детективу "Ворон та Воробйов", який виходитиме з понеділка по четвер о 20:15.

Це історія про пригоди двох приватних детективів з несумісними характерами та абсолютно різними методами розслідування - Андрія Воробйова та Петра Воронцова. Розслідуючи заплутану справу, вони дізнаються про бандитський сейф з кругленькою сумою — 50 мільйонів доларів! Але щоб дістатися до грошей, запеклим конкурентам і ворогам доведеться стати командою.

Зйомки серіалу "Ворон та Воробйов" відбулися наприкінці 2021 року в Києві та області.

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На каналі статує новий серіал / Фото прес-служби

"Ворон та Воробйов" - це остання прем'єра каналу, знята до повномасштабного вторгнення. Вже тоді ми почали зміщувати акценти з традиційних поліцейських історії в більш легкі й життєві. Тож цієї осені починаємо серіальний сезон з комедійного детективу з цікавими героями, яскравим кастингом, простими та зрозумілими кейсами в кожному епізоді. І готуємо нові яскраві історії в продовження серіальної лінійки", - зазначив Генеральний продюсер каналу 2+2 Сергій Кизима.

Роль Ворона писалася саме під Володимира Ращука, який на початку повномасштабного вторгнення росіїї в Україну пішов добровольцем на фронт і зараз захищає країну.

Його напарника – Воробйова - зіграв Ярослав Шахторін, їхню компаньйонку Алісу - Таїсія-Оксана Щурук. Також у серіалі знялися Дмитро Суржиков, Тетяна Малкова, Катерина Руда та ін. Режисер - Олександр Сальников.

Особливість серіалу в тому, що актори на майданчику дуже багато імпровізували. Режисер та сценаристи під час знімань створювали ситуації та пропонували акторам варіанти виходу з них. Тож стрічка вийшла не зіграною, а справжньою, з живими реакціями та емоціями.

"Ми хотіли показати конфліктні ситуації та цікаві, неординарні рішення для виходу з них. Це добра, класно зроблена стрічка, з чудовими акторами, які дотепно імпровізували на майданчику. Тому й сцени вийшли живі, справжні й смішні", - зазначив Олександр Сальников.

Новий серіал скоро зможуть подивитися глядачі 2+2 / Фото прес-служби

Під час знімань акторам довелося пройти чимало випробувань. Ращук і Шахторін заради ефектного кадру пірнали в кінці листопада в холодну річку. Таїсія Щурук "працювала" на майданчику в самій лише білизні, билася одразу з шістьма чоловіками та брала участь у байкерських перегонах. У стрічці також будуть ефектні бійки зі стріляниною, любовна інтрига та багато добірного гумору.

Серіал "Ворон і Воробйов" на замовлення каналу 2+2 знімала продакшн-студія SFERA FILM. Режисер: Олександр Сальников. Автори сценарію: Артем Кобзан, Андрій Виштак. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков.

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