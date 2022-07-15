"Роксолану" Мер'єм Узерлі запідозрили у третій вагітності

Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецько-німецька акторка і модель, відома роллю Хюррем-султан в серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі - самотня мама двох дочок.

Особисте життя 38-річної артистки не складається: з батьком її першої доньки Лари Узерлі розлучилася з гучним скандалом, коли була на четвертому місяці вагітності. Другу донечку Мер'єм народила від американського бізнесмена, особистість якого вона ретельно приховує. З чуток, вони давно перебувають у відносинах, проте весіллям поки і не пахне.

Нещодавно акторка показала на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, на який позує зі своїми дітьми. Для знімків вона вибрала білу простору кофту і блакитні рвані джинси.

Через ці кадри шанувальники артистки вирішили, що вона носить під серцем третю дитину - блузка Узерлі підозріло стовбурчилася в області живота.

Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності / instagram.com/meryemuzerlimeryem

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