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76-річний батько Ілона Маска всьоме став батьком: його падчерка народила йому доньку

15 липня 2022, 22:58

Він виховував матір своїх майбутніх дітей з моменту, як їй виповнилося 4 роки.

Ілон Маск, Яна Безуіденхаут
Ерол Маск закрутив роман з падчеркою - 76-річний чоловік став всьоме батьком / instagram.com/elon.ai, instagram.com/janaloves_life

76-річний батько бізнесмена і мільярдера, засновника компаній SpaceX і PayPal Ілона Маска, Еррол Маск розповів в інтерв'ю для The Sun, що його падчерка народила йому другу дитину.

Після розлучення з Мей Маск в 1980 році (від цього шлюбу народилися сини Ілон і Кімбал, а також дочка Тоска), Ерол одружився на жінці з дитиною. Яні Безуіденхаут на момент зустрічі з Маском було всього 4 роки. Вона виросла на його очах. З мамою яни Еролл прожив 18 років і завів двох спільних доньок.

У 2018 році, коли Яні виповнилося 30 років, вона закрутила роман зі своїм колишнім вітчимом, і практично відразу завагітніла. На світ з'явився Елліот 'Раші' Раш. Два роки по тому на світ з'явилася ще одна дитина Маска і Безуіденхаут. Цього разу пасербиця подарувала Ероллу доньку.

Троє дітей Еролла від Мей Маск засуджують батька за роман з падчеркою. Її зведені сестри також в шоці від їх зв'язку. Але Маск-старший вважає, що розмноження - головне завдання кожної людини. "Ми прийшли в цей світ тільки щоб народжувати дітей. Якби міг, я б завів ще одну дитину. Не бачу причин не робити цього. Якби я сильно замислювався про це, то ні Ілона, ні Кімбала не було б на світі", - розповідає Еролл.

У 80-ті вын жив в Йоганнесбурзі і заводив нові романи майже щовечора. Тому не здивований, коли якась жінка з'являється з розповіддю про дитину від нього. У нього було як мінімум 6 подібних випадків, але всі ці жінки виявилися шахрайками.

Також він заявив, що більше не перебуває з Яною в романтичних стосунках через величезну різницю у віці - 41 рік. "Кожен чоловік повинен думати про це, коли одружується на жінці. Навіть якщо він дуже натхненний. На деякий час це може бути дуже весело, але є величезний розрив... І цей розрив покаже себе рано чи пізно. Я одружився на її (Яни - прим. редактора) мамі, коли їй було 25 років, а мені - 45. Вона була однією з найкрасивіших жінок, яких я бачив. Відносини з Яною - не практичні. Їй скоро виповниться 35. Вона на два покоління молодша за мене", - поділився Маск-старший.

Проте Ерол і Яна зберегли дружні стосунки, і він не виключає можливість, що жінка до нього повернеться.

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Раніше голлівудський актор Міккі Рурк поділився своїми спогадами про зустріч з президентом РФ Путіним в 2014 році, і розплакався, описуючи кадри зі зруйнованої війною України.

Крім того стало відомо, що батьки майбутньої королеви Великобританії, нині - Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, намерены прийняти біженців з України у своєму шикарному маєтку в Беркширі.

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