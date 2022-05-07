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"На них поставлено хрест": Іван Дорн вказав на головну відмінність між українцями та росіянами

7 травня 2022, 00:28

Музикант зазначає, що росіяни "просто не розуміють, що таке свобода", адже цей народ десятиліттями був заляканий.

Іван Дорн
Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами / Instagram

У громадян України і Росії абсолютно різні цінності - це їхня головна відмінність між собою, сказав співак Іван Дорн в інтерв'ю сайту Вікна.

За словами Дорна, для українців дуже важлива наша земля.

"Це можна почути в наших піснях, у фольклорі. У росіян фольклор грубий, він про необ'ємність земель, про широту душі, хоча, широта душі у нас, а не у них є", - зазначив артист.

"Коли росіяни, наприклад, 200 осіб дивляться, як ОМОНівці забирають сина якоїсь жінки, поки вона кричить, то люди просто стоять і знімають на телефон. Я не можу уявити собі такого в нашій країні. Це вже одна з цінностей, за якою можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося", - додав Іван.

Музикант зазначає, що росіяни "просто не розуміють, що таке свобода", адже цей народ десятиліттями був заляканий. Тому жителі РФ навіть не можуть висловитися проти того, що відбувається.

"У мене є мої рідні в Башкортостані, які, крім брата, що виїхав, жодного разу не подзвонили за цей час і не запитали, чи все у мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях в Росії поставлений хрест", - сказав артист

Разом з тим в інтерв'ю Дорн висловився і про російських зірок. Якщо коротко, то співак закликав "забити, на*уй, на них і взагалі не згадувати".

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