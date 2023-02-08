На Євробачення-2023 від Чехії їде гурт за участю росіянки та з піснею про братні народи

"Солодкий присмак культурної апропріації", - так охарактеризували пісню гурту Vesna українці, допомогти яким артисти нібито хочуть.

Група Vesna представить Чехію на Євробаченні-2023 / instagram.com/vesna__music

Музичний конкурс Євробачення-2023 відбудеться тільки в травні, а нові скандали вже набирають обертів. Днями Чехія представила артистів, який будуть боротися за перемогу в Ліверпулі.

Ними став дівочий гурт Vesna, серед учасниць якого виявилася росіянка на ім'я Олеся Очеповська, повідомляє Суспільне. У соціальних мережах дівчина засуджує війну в Україні, розв'язану її рідною країною, і активно виступає з підтримкою України. Втім, сам факт того, що російський виконавець все ж візьме участь в Євробаченні викликала в української громадськості масу питань.

Ще більше запитань додала пісня, з якою Vesna планує виступити в Ліверпулі. Трек My Sister's Crown (Корона моєї сестри) виконується чотирма мовами: чеською, болгарською, англійською та українською, і починається з розповіді про країни-сестри в "слов'янському" королівстві. І хоч артистки присвячують свою пісню Україні та її бою за незалежність, підтримка теми про "сестринство/братерство" з країною-агресором, яка стала однією з головних наративів роспропаганди, багатьом здалася обурливою.

Сам гурт розповідає про свою пісню в Twitter наступне: "Ми вирішили зробити мистецький вибір, щоб віддати належне нашій рідній сестрі – Україні. Тому приспів пісні співається українською мовою. Оскільки зараз Україна переживає дуже непростий час, ми хочемо висловити нашу відверту підтримку Україні. ... Сестринство завжди було для нас важливим. Оскільки ми поділяємо зв'язки співчуття, солідарності та підтримки, які ми хочемо поширити на решту світу, ми твердо віримо, що жінки мають природну потребу як у любові, так і в безпеці".

Корона, за твердженнями Vesna, символізує суверенітет, який необхідний для гармонійного розвитку країни в цілому, і кожного її жителя зокрема.

Greetings to all of you fans from all around the world. Thank you for your support #chooseloveoverpowerpic.twitter.com/zv7mzzgJGd — VESNA (@vesna__music) January 31, 2023

У коментарях до посту представницям Чехії на Євробаченні-2023 жорстко вказали, чому зараз подібна риторика, яку вони оспівують у своїй пісні, злочинна:

"Люблю коли росіяни співають українські пісні. Солодкий ностальгічний присмак культурної апропріації та ігнорування актуального сьогоднішнього контексту, в якому українцям доводиться жити щодня".

"Сестринство: гнобитель і колонізатор, який використовує мову жертв під час геноциду, стверджуючи, що ми сестри. Звичайно, Росія вбиває нас, використовуючи той самий аргумент. Знаєш, ми просто заплуталися, ми з Росією брати".

"Кумедно, як ви вдаєте, що підтримуєте Україну, і в той же час зручно ігноруєте кожного українця в треді, який пояснює, що ідея слов'янського сестринства пахне російськими імперськими нарративами, які в даний час використовуються для виправдання геноциду українців, і тому глибоко образливі".

"Коли ви говорите:" Україна переживає випробування" замість "Росія вторглася в Україну", ви сподіваєтеся, що ваша російська колега не потрапить до в'язниці за визнання війни? Або ви просто чергові "все складно і правди ми не знаємо"?"

"Уникаючи слів "російська війна проти України", "російське повномасштабне вторгнення", говорячи про "слов'янське сестринство" - ви на російському телебаченні чи що? Автори Кремля написали листа для вас? Найогидніше - що ви маніпулюєте аудиторією словами "любов", "співпереживання", "солідарність".

"Я як українець хочу скоріше забути цю пісню. Ви співаєте про сестринство, що є зручним повідомленням, особливо коли росіяни використовують цю розповідь про братство для нападу. Ви так хотіли підтримати, що навіть не врахували цей факт".

Раніше стало відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення - 2023 в Ліверпулі. Музиканти раніше вже брали участь у відборі, проте тоді поступилися перемогою Go_A.

Між тим український музичний продюсер Ігор Кондратюк розкритикував вибір суддів - він вважав тернопільський дует недостатньо сильним і неконкурентоспроможним.

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