На болотах вимагають позбавити Макаревича звання народного артиста

Фронтмен легендарної рок-групи "Машина часу" і відомий противник путінського режиму Андрій Макаревич ніяк не виходить з хворих голів пропутінських чиновників.
Тепер Андрія Макаревича хочуть позбавити звання народного артиста РФ і соціальних виплат. За інформацією пропагандистського ресурсу vk.smi.ru, з цією вимогою до Мінкультури терористичної Росії звернувся активіст Віталій Бородін.
Під соціальними виплатами мається на увазі пенсія і надбавка за статус народного артиста. За словами Бородіна, музикант отримує близько 60 тис. рублів таких виплат. Крім того, Бородіна обурили слова Макаревича в одному з інтерв'ю, де він сказав, що концерти "Машини часу" свого часу приносили шалені доходи в бюджет країни, що можна порівняти з прибутком радянського заводу.
Бородін планує домогтися того, щоб звання позбавили "всіх артистів, які поїхали після військового нападу Росії на Україну і "паплюжать культуру Батьківщини".
Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич зробив прогноз щодо настання "кращих часів" для терористичної Росії. Про це він став говорити під час свого концерту в Португалії.
Раньше Андрій Макаревич, який одним з перших засудив загарбницьку війну Росії проти України, зробив чергову заяву щодо своєї терористичної Батьківщини.
Вас також може зацікавити:
- "Потявкивающие фекалії": Макаревич жорстко пройшовся по росіянам
- Ледве тупотіла: Алла Пугачова засвітилася на концерті Макаревича
- Андрій Макаревич, що живе в Ізраїлі, вперше вийшов на зв'язок