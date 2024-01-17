На болотах вимагають позбавити Макаревича звання народного артиста

Андрія Макаревича хочуть позбавити звання народного артиста РФ і соціальних виплат.

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Андрій Макаревич може втратити / Колаж Главред, фото Instagram / makarevich_andrey_official

Фронтмен легендарної рок-групи "Машина часу" і відомий противник путінського режиму Андрій Макаревич ніяк не виходить з хворих голів пропутінських чиновників.

Тепер Андрія Макаревича хочуть позбавити звання народного артиста РФ і соціальних виплат. За інформацією пропагандистського ресурсу vk.smi.ru, з цією вимогою до Мінкультури терористичної Росії звернувся активіст Віталій Бородін.

Під соціальними виплатами мається на увазі пенсія і надбавка за статус народного артиста. За словами Бородіна, музикант отримує близько 60 тис. рублів таких виплат. Крім того, Бородіна обурили слова Макаревича в одному з інтерв'ю, де він сказав, що концерти "Машини часу" свого часу приносили шалені доходи в бюджет країни, що можна порівняти з прибутком радянського заводу.

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Бородін планує домогтися того, щоб звання позбавили "всіх артистів, які поїхали після військового нападу Росії на Україну і "паплюжать культуру Батьківщини".

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич зробив прогноз щодо настання "кращих часів" для терористичної Росії. Про це він став говорити під час свого концерту в Португалії.

Раньше Андрій Макаревич, який одним з перших засудив загарбницьку війну Росії проти України, зробив чергову заяву щодо своєї терористичної Батьківщини.

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