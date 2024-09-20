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На 54-річну наречену мільярдера Безоса подали до суду - подробиці

Анна Підгорна
20 вересня 2024, 02:00
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Одна маленька муха може зіпсувати Лорен Санчес кар'єру дитячого письменника.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Джефф Безос наречена - Лорен Санчес звинувачують у плагіаті / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/laurenwsanchez

54-річна Лорен Санчес, наречена американського підприємця, мультимільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса, залишила успішну кар'єру в журналістиці та перекваліфікувалася в дитячі письменники. У серпні вона опублікувала книгу під назвою "Муха, яка полетіла в космос".

Прибуток від книжки Санчес планує жертвувати Bezos Earth Fund та Академії Безоса, що займаються захистом природи. Цифри очікуються немаленькі, адже казка про муху від нареченої Безоса вже стала бестселером за версією New York Times.

Щоправда, крім успіху "Муха" принесла Лорен і проблеми. Як повідомляє видання TMZ, на Санчес подали до суду за плагіат.

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Позивачем є Аланна Забель, інструкторка з йоги, яка займалася з нареченою Безоса з 2007 по 2010 рік. Аланна 2022 року також випустила дитячу книжку - "Дхарма Кітті вирушає на Марс". На її думку, робота Санчес багато в чому копіює її оригінальну ідею. У зв'язку з цим Забель навіть надсилала Лорен листи з проханням зупинити публікацію, однак та її проігнорувала. Тоді Аланна Забель вирішила скерувати цю справу до суду.

Основним мотивом для плагіату інструкторка з йоги вважає заздрість з боку Санчес, а саму Лорен називає "токсичною людиною".

Хто такий Джефф Безос?

Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, творець і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є главою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.

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