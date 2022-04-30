"Ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер": Тетяна Лазарєва звернулася до українців

"Ми разом з вами говоримо Слава Україні! Слава Україні, яка бореться зараз за свою і за нашу свободу", - Тетяна Лазарєва / instagram.com/lazarevatut

Російська акторка і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно засуджує війну і підтримує Україну в протистоянні російським окупантам, звернулася до українців від імені всіх тих росіян, які не хочуть бути "виродками" і чинять опір кремлівському диктатору.

"Я буду наполягати на тому, що ми з вами з однієї сім'ї. А в родині, як відомо, не без виродка, і на жаль цей урод, що оточив себе такими ж виродками, зараз знаходяться при владі Росії. Але це не означає, що всі росіяни такі ж виродки. Я говорю з вами від імені росіян, які проти війни. Нас сьогодні називають зрадниками і ворогами народу, хоча, як ми знаємо з нашої спільної історії, ворогами народу називали тих, хто турбується за долю країни, і за долю того самого народу. Того народу, який досі живе в злиднях і безправ'ї. Який не знає і не шукає свободи, який так і не зміг підняти голову, як це змогли зробити ви за роки своєї незалежності. До свободи дуже швидко звикаєш, в цьому я вам сильно заздрю. Вас вже не можна обдурити так, як нас, на відміну від нас. Ви пройшли занадто складний і кривавий шлях, і знаєте ціну собі і своїй свободі. І знаєте за що, і з яким ворогом ви зараз боретеся", - каже Лазарєва.

Ведуча підкреслює - у росії і України зараз один ворог, що атакує нашу країну ззовні, а їх - пожирає зсередини.

"Ми нічого не зуміли зробити з виродками, які стоять при владі, так само як і наші брати і сестри в Білорусі нічого не змогли зробити зі своїм виродком, який так і продовжує там бути",- шкодує артистка.

Вона також підкреслює, що незважаючи на реальні загрози їхньому життю, деякі росіяни все ж продовжують боротися проти кривавого режиму, і сподіваються, що одного разу їм вдасться хоч наблизиться до України, яка тепер стала "старшим братом" - мудрим і здатним подбати про себе і близьких.

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На завершення своєї промови Лазарєва назвала українців героями: "Я звертаюся до вас: будь ласка, не відвертайтеся від нас, не покидайте нас з нашою боротьбою. Не проклинайте всіх росіян. Напевно ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер, більш навчених досвідом. І дивимося ми на вас, як на старших братів і сестер, саме поглядом людей, які вчаться у вас стійкості, сміливості і героїзму. І ми разом з вами говоримо Слава Україні! Слава Україні, яка бореться зараз за свою і за нашу свободу. Слава героям. Вам".

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Раніше білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович українською мовою публічно оголосив про те, що втратив до росіян усіляку повагу, і вважає їх боягузами.

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