Проукраїнську ведучу Тетяну Лазареву "вбили" російські пропагандисти

Тетяну Лазареву поховали росЗМІ / instagram.com/lazarevatut

Російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно підтримує Україну в протистоянні російським окупантам, розповіла, що в російських ЗМІ її активно "ховають".

Вона опублікувала замітку під заголовком " Всім привіт! Ми з того світу". Свій пост вона проілюструвала скріном з відео, на якому видно її чорно-біле фото і палаюча свічка.

"Ось такі новини стали з'являтися. Мені пишуть і дзвонять стурбовані друзі. Я говорю з ними, ржу і заспокоюю, і пишу тут, щоб підтвердити, що я поки жива і здорова, і як в тому анекдоті про Рабіновича - як здоров'я, Соломон? - Не дочекаєтеся!" - пожартувала Лазарєва.

Далі вона підкреслила, що сьогодні російським ЗМІ вірити не варто. Адже вони готові брехати, ображати, і "ховати" будь-кого, хто виступає проти путінської влади.

"Будь-якої інформації з Росії зараз вірити не можна. Вони всі брешуть. Це я вам пишу, жива і неушкоджена",- підкреслила ведуча.

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Раніше білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович українською мовою публічно оголосив про те, що втратив до росіян усіляку повагу, і вважає їх боягузами.

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