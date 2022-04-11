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Проукраїнську ведучу Тетяну Лазареву "вбили" російські пропагандисти

11 квітня 2022, 21:52

Російська артистка пояснила наочно, чому не варто довіряти російським ЗМІ.

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Тетяну Лазареву поховали росЗМІ / instagram.com/lazarevatut

Російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно підтримує Україну в протистоянні російським окупантам, розповіла, що в російських ЗМІ її активно "ховають".

Вона опублікувала замітку під заголовком " Всім привіт! Ми з того світу". Свій пост вона проілюструвала скріном з відео, на якому видно її чорно-біле фото і палаюча свічка.

"Ось такі новини стали з'являтися. Мені пишуть і дзвонять стурбовані друзі. Я говорю з ними, ржу і заспокоюю, і пишу тут, щоб підтвердити, що я поки жива і здорова, і як в тому анекдоті про Рабіновича - як здоров'я, Соломон? - Не дочекаєтеся!" - пожартувала Лазарєва.

Далі вона підкреслила, що сьогодні російським ЗМІ вірити не варто. Адже вони готові брехати, ображати, і "ховати" будь-кого, хто виступає проти путінської влади.

"Будь-якої інформації з Росії зараз вірити не можна. Вони всі брешуть. Це я вам пишу, жива і неушкоджена",- підкреслила ведуча.

читайте такожЛазарєва після подій у Бучі: як українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися

Раніше білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович українською мовою публічно оголосив про те, що втратив до росіян усіляку повагу, і вважає їх боягузами.

Інші новини:

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