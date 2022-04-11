Білоруський ведучий перейшов на українську мову і розповів, за що зневажає росіян

Дмитро Танкович українською мовою розповів, чому не поважає росіян / instagram.com/tankovichd

Білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович публічно оголосив про те, що втратив до росіян всіляку повагу, і вважає їх боягузами.

Свою позицію він висловив в інтерв'ю для Зіркового шляху. Артист взяв участь у благодійному концерті під назвою "Доброго вечора, ми з України" у Варшаві. За його лаштунками він поділився з журналістами своїм баченням війни в Україні.

Танкович будує кар'єру на українському телебаченні з 2009 року. Раніше він висловлювався проти влади президента Лукашенка в його рідній Білорусі, тепер підтримує свою другу батьківщину, Україну, в протистоянні російському окупанту.

З патріотичних почуттів Танкович навіть заговорив українською мовою - розповів Зірковому шляху, що перестав поважати росіян, як націю, за їх малодушність. Він розгубив усіх російських товаришів, бо ті замовчують злочини Путіна проти українського народу зі страху, і нічого не бажають чути.

"Я можу зараз сказати на камеру - я зневажаю цю націю, я зневажаю росіян, тому що вважую їх трусами", - підкреслив Дмитро Танкович.

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Раніше російська телеведуча Тетяна Лазарєва, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землею - таким вона бачить єдиний шанс цієї нації на порятунок.

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