"Ми з сусідами намагалися його збити": Могилевська зняла дрона-камікадзе над своїм будинком

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранкова атака дронів на Київ не обійшла стороною співачку Наталю Могилевську.

Наталія Могилевська показала в Instagram, як ворожий дрон-камікадзе пролітав сьогодні над її будинком.

Вона зізналася, що боялася, що безпілотник впаде на будинок, де вона живе.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", - написала співачка в підписі до відео.

Дрон над будинком Наталії Могилевської / скріншот

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що чотири вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Читайте також: