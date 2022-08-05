ЗСУ зробили Наталії Могилевській сюрприз на День народження

Наталія Могилевська отримала до Дня народження подарунок від ЗСУ / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталія Могилевська 2 серпня відсвяткувала День народження - 47 років. З особливим святом її привітали особливі в її житті люди.

Звичайно, в День народження Могилевська почула безліч душевних слів на свою адресу, але одним, самим особливим привітанням вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

З перших днів повномасштабної війни в Україні співачка залишається в країні і всіма силами намагається наблизити перемогу -співпрацює з волонтерськими організаціями, піклується про сиріт, допомагає мед. установам, і, звичайно ж, ВСУ.

В особливий для Могилевської день вони всі записали їй зворушливе привітання. "Дякую усім за все, ЗСУ нас всіх спасе! Люблю!!! ❤️❤️❤️" - підписала відео артистка.

Раніше Наталія Могилевська розповідала про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.

Також 46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська порадувала шанувальників новиною про поповнення в її родині, і розкрила стать дитини.

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