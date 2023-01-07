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Чоловіка загубила: патріотка Росії Наташа Корольова втекла в США

7 січня 2023, 18:23
Наташа Корольова заявила, що перебувала в Санкт-Петербурзі і за кордон нібито не виїжджала.
Наташа Корольова
Наташа Корольова / скріншот

49-річна російська співачка Наташа Корольова, яка підтримала війну Росії і виявилася зрадницею України, на початку року налякала росіян тим, що назавжди перебралася до США.

Корольова зникла з соцмереж, відмовилася від концертів в Росії. Незабаром на батьківщині вона з'явилася, але щастя від життя за океаном приховати не змогла.

Дружина Сергія Глушка, який і зовсім виявився шанувальником диктатора Путіна, поспішила пояснити, що з нею відбувається.

Вона заявила, що перебувала в Санкт-Петербурзі і за кордон нібито не виїжджала.

На питання про переїзд Королева відхрещується: "Життя в Америці страшно дороге".

Вона також розповіла, що її мама Людмила Поривай придбала елітну нерухомість в США.

"Моя мама свого часу підметушилася, купивши в Майамі кілька квартир, які зараз здає. Тому, коли ми приїжджаємо в Майамі, вона одну з квартир віддає нам", - радіє зірка.

Мама Наташі Корольової Людмила Поривай відкрито підтримує Україну і проти навали російських окупантів. Вона також активно підтримує українців. Ось тільки Наташа Корольова зовсім іншої думки про війну в Україні.

"Настає Різдво, свято, яке я дуже люблю і особливо шаную. А любов до цього свята мені прищепила моя прабабуся, яка, незважаючи ні на які заборони радянського часу, передала нам традицію святкування в колі сім'ї. Тому, незважаючи ні на які перешкоди, в цей день я завжди намагаюся бути в колі сім'ї, поруч з мамою. Адже як важливо і дорого зберігати те, що часом, здається, зникає в щоденній суєті сучасного світу, коли багато хто вже не зберігають фотографії в альбомах, а вітальні листівки масово пересилають в повідомленнях, і вони вже втрачають свою цінність", - зізналася 49-річна зрадниця України в особистому блозі.

Королеьова також показала знімок з ріднею, на якому її чоловіка Сергія Глушка немає.

Наташа Корольова з родиною
Наташа Корольова з сім'єю / соцмережі

Варто відзначити, що Людмила Поривай зараз проживає в США. Вона підтримала свою рідну Україну і розкритикувала свого зятя Тарзана, який підтримав війну в Україні і політику диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше мама співачки Наташі Корольової, багато років проживає в Майамі, відвідала концерт української співачки Ірини Білик.

Людмила Поривай зустрілася з Білик і співачка висловилася грубо на адресу путініста Сергія Глушка, який яро підтримує терор президента РФ і війну в Україні.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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