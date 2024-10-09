Відома співачка вперше озвучила ім'я свого чоловіка: "Хороший, добрий"

СолоХа розповіла про обранця, якому рік тому народила доньку.

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СолоХа новини - СолоХа розповіла про другого чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа (справжнє ім'я - Тереза Балашова) восени 2023 року народила другу доньку. Особу батька дівчинки вона приховувала.

Попри відверті образи в кліпах Балашова стримано коментує особисте життя. Для стосунків вона обирає непублічних чоловіків. Таким, наприклад, був її перший чоловік.

Про другого обранця вона заговорила лише нещодавно - на кулінарному шоу Євгена Фешака. "Його звати Максим. Він гарний, блакитноокий хлопець. Хороший, добрий", - так охарактеризувала свого обранця СолоХа.

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Чоловік працює в правоохоронних органах і виявився знайомим ведучого. "Дуже хороша людина. Ми знайомі. Про нього чув лише хороше", - підтвердив слова СолоХи Євген Фешак.

Хто така СолоХа? СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

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