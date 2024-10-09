У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями

Закохана зірка розповіла про нові стосунки, які змушують її "сяяти".

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Камалія новини - Камалія завела нові стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Уже півтора року українська співачка Камалія - холостячка: навесні 2023 року вона повідомила, що розлучається з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. Пара була у шлюбі, в якому з'явилося двоє дітей, 20 років.

До слова, 11-річні близнючки не знають, що мама і тато розлучені - Захур заборонив Камалії розповідати про це дітям, поки вони не стануть повнолітніми. Утім, це не заважає артистці шукати нове кохання.

Ба більше - у цій делікатній справі Камалія вже досягла успіху: у коментарі для "ЖВЛ представляє" вона зізналася, що шалено закохана. Утім, планів на нові стосунки вона поки що не будує і нового обранця розкривати не поспішає, адже переконана, що почуття мають пройти перевірку часом.

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"Таке натхнення йде, і ти сяєш. Ти сяєш, хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час. ... Спочатку всі закохуються. Кохання – воно пізнається лише після двох-трьох років стосунків", - поділилася Камалія.

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Хто така Камалія / інфографіка: Главред

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