Чоловік киянки Наташі Корольової "топить" за "руський мир" і погрожує Третьою світовою війною

Тарзан публічно підтримав політику Кремля і міркував про Третю світову війну / instagram.com/tarzan___official

Стриптизер і чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко вирішив висловити свою думку про напад РФ на Україну, і ситуації, що склалася у зв'язку з цим, у світі.

Так танцюрист, уявивши себе великим політологом, вирішив звернутися за інформацією до Вікіпедії. Не дочитавши статтю про визначення геноциду, Глушко вирішив на своїй сторінці в Instagram процитував лише її перший рядок, на основі якого і побудував свій умовивід.

Так чоловік Корольової намагався пояснити, чому вірить у пропаганду про "руський мир", підтримує пов'язану з ним військову політику Кремля та напад на Україну.

Він не розуміє, чому весь світ ополчився проти Росії, і не бачить ознак геноциду українського народу в ході повноцінної війни, яку розв'язала РФ на Україні.

Варто відзначити, що Тарзан практично двадцять років перебуває у шлюбі з Наташею Корольовою - співачкою українського походження, яка хоч і будувала свою кар'єру в РФ, але при кожному зручному випадку підкреслювала, що вона - киянка.

Тарзан публічно підтримав політику Кремля і міркував про Третю світову війну / instagram.com/tarzan___official

Між тим, чи підтримує погляди свого чоловіка сама Корольова, поки невідомо. Співачка зберігає мовчання з самого початку активного військового вторгнення на територію України, та навіть не намагається використовувати свій вплив на благо охопленої війною Батьківщини.

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