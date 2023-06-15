Монатік хоробро заспівав з глядачами в укритті під час повітряної тривоги

Під час концерту Монатіка в Прилуках була оголошена повітряна тривога. Але артист не розгубився і разом з шанувальниками заспівав в укритті.

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Монатік в укритті заспівав з глядачами "Ти ж мене підманула" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий український співак Монатік під час повітряної тривоги у місті Прилуки влаштував імпровізований концерт у бомбосховищі. Таке відео було опубліковано на офіційній сторінці артистка в соціальній мережі Instagram.

Концерт артиста відбувся в рамках благодійного туру містами України "ART Оборона". На відео чітко помітно, що в укритті Монатік, музиканти оркестру та глядачі разом співають народну українську пісню "Ти ж мене підманула".

"Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт "ART Оборона" в бомбосховищі! Прилуки, дякуємо Вам за зібраність і організованість", - підписав артист відео

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