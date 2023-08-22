"Молюся, щоб не підтвердилося": син Квіткової і Добриніна опинився в лікарні

Український телеведучий Микита Добринін і його колишня дружина, блогерка Дар'я Квіткова поділилися тривожними кадрами: їх маленький син Лев опинився на лікарняному ліжку з підозрою на пневмонію.
Про це Микита Добринін поділився на своїй сторінці в Instagram.
За словами телеведучого, Лев сміливий хлопчик.
"Завтра додаткові обстеження, молюся, щоб не підтвердилася пневмонія", - хвилюється телеведучий.
Нагадаємо, раніше українським Інтернетом розлетілася нова чутка: українська блогерка Даша Квіткова "гуляє" з екс-холостяком і колишнім хлопцем Анна Богдан - Михайлом Заливако.
Нагадаємо, раніше Даша Квіткова, яка прославилася завдяки своїй перемозі в шоу "Холостяк", вирішила судитися зі своїм колишнім чоловіком Микитою Добриніним.
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