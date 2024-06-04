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Молода коханка: Єфросиніна розповіла, як донька їй надіслала відео про чоловіка ведучої

Олена Кюпелі
4 червня 2024, 23:05
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Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв прокоментували чутки щодо розлучення.
Єфросиніна та чоловік прокоментували своє розлучення
Єфросиніна та чоловік прокоментували своє розлучення / Колаж Главред, фото скріншот

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка є улюбленим об'єктом хейтерів, вперше разом із чоловіком прокоментувала чутки з приводу розлучення пари.

Маша Єфросиніна довго анонсувала випуск нового YouTube-проєкту знаменитості "Квиток на Марс", гостем якого став її власний чоловік Тимур Хромаєв.

За словами Марії, відео з інформацією про те, що вона нібито розлучається з чоловіком після 21 року шлюбу, знаменитості надіслала її донька Нана.

"Днями надсилає Нана (донька, - Прим.ред) мені ролик із тіктока, де написано: "Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв розлучаються. Причина очевидна - молода коханка Тимура". Тут у мене було два моменти: по-перше, наша донька мені це надсилає зі словами: "маааам". По-друге, я подумала, що я нікого ніде не заставала", - поділилася ведуча.

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

"Де я тебе мала застати, приїхати на Запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти і сказати: "Ах ти, відірвись від мого чоловіка", - жартує ведуча.

Інфографіка Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна інфографіка / Главред

Тим часом Хромаєв поділився, що його побратими також побачили новину про їхній нібито розрив, і поцікавилися в нього, чи справді це так.

Сам Хромаєв каже, що на такій темі легко спекулювати.

Маша Єфросиніна - новини зараз:

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".

А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".

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Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла. За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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