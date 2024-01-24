Могилевська показала сімейну ідилію з 'чоловіком' і дітьми в чарівному кліпі

Співачка Наталія Могилевська випустила зворушливий кліп на трек "Під ковдрою", в якому показала сімейну ідилію з чоловіком і дітьми.

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Наталя Могилевська порадувала фанатом новим кліпом / колаж: Главред, фото: instagram / nataliya_mogilevskaya

Легендарна українська естрадна співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників новим треком і романтичним кліпом на нього. Артистка представила зворушливий кліп на нову композицію "Під ковдрою".

За сюжетом Могилевська повертається додому, де її чекає коханий чоловік і двоє їхніх дітей.

"Моя нова пісня про те, що ховається під ковдрою! Тендітні ніжні почуття, які не для всіх, які потребують захисту від зовнішніх обставин, які Тому так і називаються, що вони інтимні. Почуття, які тільки і призначені для спостереження, тільки для близьких і рідних. Особливо, якщо мова йде про дітей. Наше щастя тільки в наших руках. І для цього нічого не потрібно, крім любові", — розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла, що стала не тільки мамою, але і дружиною: свого загадкового обранця, бізнесмена на ім'я Валентин, романтичні стосунки з яким зав'язалися в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Наталя в інтерв'ю називає чоловіком.

"На початку війни ми з чоловіком усиновили двох дітей – два рочки і 10. Мішель і Софія. Кожна хвилина мого мовчання їм була вкрай необхідна. Нам потрібно було просто прорости один в одного", - зізналася співачка.

Пізніше Могилевська продемонструвала фігуру після інформації про материнство. В основному це були портретні знімки, для яких співачка, схоже, вирішила приміряти образ хуртовини або Снігової королеви. Однак була фотографія і в повний зріст.

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