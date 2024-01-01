Наталія Могилевська стала матір'ю: співачка показала фото дітей

Популярна українська співачка поділилася радісною новиною про те, що вона стала матір'ю.

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Могилевська стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

У новорічну ніч популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилася радісною новиною про те, що вона стала матір'ю.

"Я щаслива… В цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулася.Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час", - заявила Могилевська вона у Instagram.

Вона також подякувала всім своїм глядачам за підтримку і захист її особистого життя.

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"Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю як Вам дякувати. Ви мене дуже розчулили…Хочу подякувати всім, хто з повагою поставився до того, що моїм дітям був необхідний час для адаптації та відчути себе у безпеці", - пояснила вона", - пише співачка.

Діти Могилевської / фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

"Так вже склалося, що, напевне, прийшов час повідомити вам цю новину. І з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою…Бажаю всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти своїх улюблених свою родину", - зазначила співачка.

Могилевська зазначила, що із поваги до приватного життя дітей, вона не показуватиме їх обличчя і жодного інтерв’ю давати не планує.

Нагадаємо, що Наталія Могилевська продемонструвала фігуру після чуток про материнство. В основному це були портретні знімки, для яких співачка, схоже, вирішила приміряти образ Хуртовини або Снігової королеви. Однак була фотографія і в повний зріст.

Могилевська зробила зізнання про материнство. Поява нового чоловіка в житті артистки підштовхнуло її на переосмислення свого минулого життя. Тепер Могилевська впевнено заявляє, що готова стати дружиною і мамою.

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