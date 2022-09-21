"Багато нюансів, про які я і подумати не могла": Наталка Денисенко потрапила до лікарні

Наталка Денисенко вирушила до лікарні для медичного обстеження / instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко стурбувала шанувальників кадрами з лікарні, якими поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Спершу артистка опублікувала згин свого ліктя, з якого брали венозну кров на аналізи. Денисенко дуже ухильно відповіла, навіщо вони знадобилися, і пообіцяла пізніше повідомити подробиці.

"Дочекаюся результатів, а там глянемо. Єдине, що можу сказати, аналізи, що я здавала тиждень тому, показали багато нюансів, про які я і подумати не могла", - пише акторка.

Лікарі порадили Денисенко регулярне харчування, яким вона раніше відверто нехтувала. На цьому моменті в лікарні акцентували особливу увагу.

Наталка Денисенко вирушила до лікарні для медичного обстеження / instagram.com/natalka_denisenko

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