"Багато нюансів, про які я і подумати не могла": Наталка Денисенко потрапила до лікарні

Медичні тести займуть у акторки деякий час, але результати її вже сильно дивують.
Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко стурбувала шанувальників кадрами з лікарні, якими поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Спершу артистка опублікувала згин свого ліктя, з якого брали венозну кров на аналізи. Денисенко дуже ухильно відповіла, навіщо вони знадобилися, і пообіцяла пізніше повідомити подробиці.
"Дочекаюся результатів, а там глянемо. Єдине, що можу сказати, аналізи, що я здавала тиждень тому, показали багато нюансів, про які я і подумати не могла", - пише акторка.
Лікарі порадили Денисенко регулярне харчування, яким вона раніше відверто нехтувала. На цьому моменті в лікарні акцентували особливу увагу.
Раніше стало відомо, що у будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - з вікон київської багатоповерхівки валив густий чорний дим, людей екстрено евакуювали.
Також колишня солістка гурту ВІА Гра, нині сольна співачка, Міша Романова повідомила шанувальникам жахливу новину - помер її батько, який перебував у тимчасово окупованому рашистами Херсоні.
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