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У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - вогонь гасили зсередини

16 вересня 2022, 18:55

Дружина Віктора Павліка була евакуйована з однорічним малюком на руках.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином Михайлом
У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа / instagram.com/repyahovakate

Українська блогерка, а також дружина і менеджер співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова не на жарт злякала шанувальників - дівчина повідомила про пожежу, яка сталася в її з артистом будинку.

В одній з київських висоток сталося загоряння. Мешканців будинку евакуювали, поки працівники ДСНС гасили вогонь та усували наслідки. Серед тих, хто серед білого дня опинився на вулиці була і Репяхова з однорічним сином Михайлом.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася моторошними кадрами пожежі - з вікон багатоповерхівки вириваються клуби густого чорного диму.

Катерина розповіла, що горіла сусідня з їхньою квартира. Вогонь гасили зсередини. Близько години пішло на усунення пожежі, перш ніж мешканцям дозволили повернутися в будинок.

З квартирою Репяховой і Павлика все в порядку, але, як зізнається, блогерка, вона "сильно стрессонула".

У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - вогонь гасили зсередини
У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа / instagram.com/repyahovakate

Раніше стало відомо, що Катерина Репяхова подала заяву і виграла суд проти колишньої дружини Павлика, яку звинуватила у наклепі.

Сам співак радіє зворушливим моментам в ролі молодого батька. Павлик показав миле фото однорічного сина від Репяховой. У маленькому Міші легко впізнається артистична" порода " батька.

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