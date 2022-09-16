Екссолістка ВІА Гри Міша Романова розповіла про смерть батька в окупації

Романова звинуватила в цьому війну, яка невблаганно забирає все найдорожче.
Колишня солістка гурту ВІА Гра, нині сольна співачка, Міша Романова (справжнє ім'я Наталія Могиленець) повідомила шанувальникам жахливу новину - помер її батько, який перебував у тимчасово окупованому рашистами Херсоні.
Артистка поділилася горем на своїй сторінці в Instagram. Обставини смерті Романова не стала розкривати, проте умови життя в зайнятому ворогом місті напевно зіграли в цьому значну роль.
У соціальних мережах співачка опублікувала фото хмарного неба з підписом: "Вчора пішов із життя мій батько… Війна вбиває все, що найдорожче… Дякую, мій тато, за все! Я дуже эмоційна, але я тримаю себе. Я люблю тебе ❤️".
У коментарях до посту свої співчуття висловили шанувальники Романової, а також Еріка Герцег, Раміна Есхакзай та Сніжана Онопка.
Раніше український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем повідомив трагічну новину про смерть побратима на фронті.
Також стало відомо, що на Донеччині в боях з окупантами загинув соліст Національної опери України, відомий танцюрист балету Олександр Шаповал, який служив у ЗСУ гранатометником.
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