Екссолістка ВІА Гри Міша Романова розповіла про смерть батька в окупації

Міша Романова розповіла про смерть батька в окупованому Херсоні / instagram.com/misharomanova

Колишня солістка гурту ВІА Гра, нині сольна співачка, Міша Романова (справжнє ім'я Наталія Могиленець) повідомила шанувальникам жахливу новину - помер її батько, який перебував у тимчасово окупованому рашистами Херсоні.

Артистка поділилася горем на своїй сторінці в Instagram. Обставини смерті Романова не стала розкривати, проте умови життя в зайнятому ворогом місті напевно зіграли в цьому значну роль.

У соціальних мережах співачка опублікувала фото хмарного неба з підписом: "Вчора пішов із життя мій батько… Війна вбиває все, що найдорожче… Дякую, мій тато, за все! Я дуже эмоційна, але я тримаю себе. Я люблю тебе ❤️".

У коментарях до посту свої співчуття висловили шанувальники Романової, а також Еріка Герцег, Раміна Есхакзай та Сніжана Онопка.

Міша Романова розповіла про смерть батька в окупованому Херсоні / instagram.com/misharomanova

Раніше український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем повідомив трагічну новину про смерть побратима на фронті.

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