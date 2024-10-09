Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дім

Pivovarov не зміг стримати емоції під час концерту.

https://glavred.net/stars/pivovarov-so-slezami-na-glazah-rasskazal-chto-okkupanty-unichtozhili-ego-dom-10603889.html Посилання скопійоване

Артем Пивоваров новини - окупанти знищили дім Pivovarov / колаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic

Український співак, музикант і автор пісень Артем Пивоваров родом із Вовчанська - там пройшли його дитинство і юність. Події в рідному місті розбивають артисту серце.

Місцю його сили Пивоваров приділяє особливий час на своїх виступах. Так нещодавно на одному з фан-акаунтів зірки в TikTok з'явилося зворушливе відео. У кадрі Артем із гітарою в руках і зі сльозами на очах тремтячим голосом зізнається, що окупанти стерли його рідну домівку разом з усім містом з лиця землі.

"Мені складно. Я буду відвертим і говоритиму про це. Я втратив свій дім. У мене немає дому, і це не просто будинок. Я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Росіяни стерли його з лиця землі", - каже співак.

Утім, він не має наміру опускати руки. Своєю потужною і зворушливою промовою він закликав підтримувати українських військових - тих, на чиїх плечах тримається майбутнє нашої країни. А воно буде яскравим і процвітаючим, упевнений Артем Пивоваров: "Люди, які можуть повернути мене додому, це не влада, це наші захисники та захисниці. Я буду продовжувати невпинно допомагати їм і закликаю всіх нас робити це щодня. Я вірю в те, що я повернуся додому. І бажаю кожному, хто втратив свій дім, щиро вірити в те, що ми повернемося. Я щиро вірю, що настане цей важливий, особливий день для нашої країни, коли вона розквітне".

Дивіться відео з концерту Артема Пивоварова, де співак говорить про рідний дім у Вовчанську:

Хто такий Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка СолоХа вперше озвучила ім'я свого чоловіка - батька її другої дитини. До цього вона приховувала обранця через особливості його роботи.

Також стало відомо, що Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи в США і зірвав здоров'я - за кордоном акторові довелося працювати у фірмі з перевезення меблів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред