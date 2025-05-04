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"Мені страшно, чесно": Кравець розповіла, що робить зі своїм обличчям і тілом

Анна Підгорна
4 травня 2025, 21:12
49
Також Олена Кравець зізналася, чому боїться "пластики".
Олена Кравець
Олена Кравець зараз - що артистка робить для збереження молодості / колаж: Главред, фото: Facebook Олена Кравець

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Українська акторка, ведуча та комік Олена Кравець ретельно стежить за своєю зовнішністю, яка є важливим інструментів для артиста. При цьому 48-річна зірка до засобів досягнення та підтримки квітучого вигляду ставиться дуже уважно.

Уколів краси, так само як і пластичних операцій, Кравець уникає: для неї це - крайній захід, коли інші засоби перестануть демонструвати результат. При цьому вона зазначає - не засуджує тих, хто вдається до цих маніпуляцій.

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"Просто я не там. Я розумію, що пластична операція для мене – це останній крок. Коли всі остеопати, косметологи вже все. Поки можна цього не робити, я не хочу. Плюс у мене були певні умови по здоров'ю. Я не могла робити ін'єкції, жодного втручання. Зараз це все позаду. Але мені страшно, чесно. Мені дуже не хочеться не впізнавати себе в дзеркалі. Мені здається, що це може зруйнувати просто моє життя", - поділилася Олена Кравець в інтерв'ю для Наталії Бобок.

Олена Кравець
Олена Кравець зараз - що артистка робить для збереження молодості / Скриншот YouTube

Артистка віддає перевагу домашньому догляду без кислот і апаратним косметологічним процедурам. Вдома вона також займається самостійно пілатесом, та подумує над пробіжками.

"Плюс я дуже сильно помічаю ефект і довіряю остеопатичній естетиці, остеопатичній роботі з обличчям, шиєю, поставою, скелетом, тазовим дном, стопами. Це вибудова. Це біомеханіка. Ти нікуди від неї не дінешся", - переконана Олена Кравець.

Олена Кравець
Олена Кравець зараз - що артистка робить для збереження молодості / Facebook Олена Кравець

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Хто така Олена Кравець?

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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