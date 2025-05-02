"Коли розлучають": Настя Каменських зробила заяву про шлюб із Потапом

Настя Каменських поставила крапку в чутках.

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Настя Каменських - проблеми в шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

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Настя Каменських прокоментувала стосунки з чоловіком

Що сказала співачка

Українська відома співачка Настя Каменських висловилася про новини, що вона розлучається зі своїм чоловіком - репером Потапом, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

Як виявилося, на одному з корпоративів співачка прокоментувала чутки, а відео з'явилося в соцмережах.

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"Нехай люди говорять. Нас, коли одружили, ми один одного терпіти не могли. Коли розлучають, ми як ніколи - у нас усе добре. Тому нехай усі щось говорять. Головне пам'ятати: любов подолає абсолютно все", - поділилася Каменських.

Нагадаємо, Потап від початку повномасштабної війни ще жодного разу не засвітився в Україні, а продовжує розвивати свою кар'єру і бізнес за кордоном. А ось Настя вже півтора року як повернулася в Україну, але зрідка їздить до чоловіка.

Як виглядає ресторан Потапа / фото: скрін tiktok.com, Потап

До речі, також стало відомо, що Потап придбав ресторан в іспанському місті Марбелья, де часто відпочивають українці.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно співачка Настя Каменських зізналася, що пережила дуже непростий період. Також Каменських натякнула шанувальникам, що в її особистому житті відбулися зміни. І раптово Каменських заговорила про закінчення стосунків.

А також раніше Настя Каменських вирішила показати шанувальникам, як вона проводить свій день і чим займається. Каменських побувала на масажі та купила маску для волосся. Потім співачка вирушила в клініку, де відвідала стоматолога і подолога.

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Хто така Настя Каменських? Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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