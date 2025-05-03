Даша Кацуріна заінтригувала обручкою: фанати в захваті

Коротко:
- Чому стався переполох на сторінці Даші Кацуріної
- Як вона виглядала в новій фотосесії
Українська бізнесвумен Даша Кацуріна заінтригувала своїх шанувальників тим, що з'явилася в новій фотосесії з дуже "кричущим" аксесуаром.
У новому фото на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-біле фото, практично без макіяжу, а також із каблучкою для заручин на пальці.
У новому фото Кацуріна виглядає дуже натурально і ніжно. Однак уважні фоловери одразу взялися вітати Кацуріну з можливими змінами в її сімейному житті.
"Боже, обожнюю, і каблучка вау, вітаю", "Неймовірна", - прокоментував фото сам Дантес.
Кацуріна ж підписала фото досить скромно: "30 років. Пізнаючи себе".
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Раніше Надя Дорофєєва розповіла, хто в їхній сім'ї з Мішею Кацуріним більше приносить грошей у дім. Також співачка похвалилася коштовностями, які їй подарував чоловік.
Крім того зірка зізналася, що збільшує губи. Вона показала б'юті-трюк, який надає її губам омріяного об'єму без косметологів та пластичної хірургії.
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Хто така Даша Кацуріна?
Даша Кацуріна - українська бізнесвумен, дизайнерка і рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.
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