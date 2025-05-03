Даша Кацуріна заінтригувала обручкою: фанати в захваті

Даша Кацуріна поділилася новими фото, які викликали фурор.

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Даша Кацуріна здивувала новим аксесуаром / колаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Коротко:

Чому стався переполох на сторінці Даші Кацуріної

Як вона виглядала в новій фотосесії

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна заінтригувала своїх шанувальників тим, що з'явилася в новій фотосесії з дуже "кричущим" аксесуаром.

У новому фото на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-біле фото, практично без макіяжу, а також із каблучкою для заручин на пальці.

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Даша Кацуріна заінтригувала новим фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

У новому фото Кацуріна виглядає дуже натурально і ніжно. Однак уважні фоловери одразу взялися вітати Кацуріну з можливими змінами в її сімейному житті.

"Боже, обожнюю, і каблучка вау, вітаю", "Неймовірна", - прокоментував фото сам Дантес.

Даша Кацуріна заінтригувала новим фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

Кацуріна ж підписала фото досить скромно: "30 років. Пізнаючи себе".

Даша Кацуріна вразила новим фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

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Хто така Даша Кацуріна? Даша Кацуріна - українська бізнесвумен, дизайнерка і рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.

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