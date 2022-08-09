Молодша сестра Кейт Міддлтон успадкує шотладнський титул

Піппа Міддлтон успадкує титул після смерті свекра / instagram.com/dukeandduchessofcambridge, twitter.com/pippaofficial

Молодша сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, Філіппа Шарлотта Меттьюз, більш відома, як Піппа Міддлтон, матиме власний титул.

Правда, мова йде не про королівський титул, як у випадку з Кейт, яка може стати королевою. Чоловік Піппи, бвзнесмен та колишній гонщик Джеймс Меттьюз, походить з роду шотландських лердів Глен Аффрік.

Як повідомляє Hellomagazine, подружжя Меттьюз носитимуть титул лерда і леді Глен Аффрік після смерті батька Джеймса, Девіда. До тих пір, Піппа та її чоловік можуть називатися Глен Аффрікськими-молодшими.

Піппа Міддлтон вийшла заміж за Джеймса Меттьюза в травні 2017 року. Світська пара виховує трьох дітей - Артура (2018 р.н.), Грейс (2021 р. н.) і Роуз (2022 р. н.).

Раніше герцоги Кембриджські разом відвідали публічний захід, під час якого Кейт Міддлтон зняла обручку. У ЗМІ підозрюють між подружжям сварку через роман принца Вільяма на стороні.

Також 40-річна герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, показала витончені щиколотки і засмаглі коліна під час Гран-прі Великобританії з вітрильного спорту в Плімуті.

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