Рейтинг найсексуальніших членів британської королівської сім'ї - перше місце здивує навіть британців

Герцоги Кембриджські і Сассекські / instagram.com/dukeandduchessofcambridge, instagram.com/sussexroyal

Існує негласне правило, згідно з яким члени британської королівської сім'ї, незважаючи на їх публічність, не включаються в різні списки і топи знаменитостей за їх зовнішніми даними.

Бренд нижньої білизни Pour Moi вирішив виправити цю прикру помилку, і створив свій список найсексуальніших членів британської королівської сім'ї. За основу вони взяли кількість згадок тієї чи іншої вінценосної особи в соціальній мережі Twitter в сексуальному підтексті. Рейтинг публікує Express.

Так на останньому місці опинився 73-річний Чарльз, принц Уельський. Всього 400 людей вважали його привабливим, і то, коли мова йшла про його юні роки.

Наступною після майбутнього короля йде леді Амелія Віндзор - спадкоємиця двоюрідного брата Єлизавети II і 43 в черзі на британський престол. 26-річна дівчина працює моделлю і більше 900 людей вважають її неймовірно гарячою штучкою.

Підвищеною увагою з боку шанувальників користується Майк Тіндалл - колишній регбіст і чоловік Зари Філліпс (21 в черзі на престол), єдиної доньки принцеси Анни.

Після нього в списку відразу три королівські красуні - Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, і сестри-принцеси Беатріс і Євгенія. Їх красі також віддають належне, але по сексуальності вони поступаються парі бунтарів - герцогам Сассекським, принцу Гаррі і Меган Маркл. На двох вони отримали 2300 захоплених відгуків.

Найпривабливішим і яскравим членом британської королівської сім'ї, від якого завмирає сердечко у кожної британки, виявився принц Вільям, герцог Кембриджський, другий у черзі на престол. З 115 тисяч твітів, написаних про британських королевичах в цілому, одна десята присвячена тому, який же гарний Вільям.

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Раніше Єлизавета II відвідала публічний захід в кольорах національного прапора України, в чому вгадувався жест підтримки українському народові.

Пізніше, на театралізованій виставі на честь 70-річчя правління королеви, її онука, британська принцеса Євгенія Йоркська, вперше показала обличчя півторарічного онука Єлизавети II Огаста.

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