Містер Біг з серіалу Секс у великому місті особисто привітав Олю Цибульську з Днем народження

Кріс Нот привітав Олю Цибульську з Днем народження / колаж - instagram.com/cybulskaya / instagram.com/chrisnothofficial

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська сьогодні відзначає своє 36-річчя. Раніше артистка зізнавалася, що відзначати дні народження вона не любить, тому проведе цей день з близькими, без помпезних вечірок.

Однак одне особливе привітання сьогодні можливо змінить плани співачки.

Оля Цибульська - гаряча прихильниця серіалу Секс у великому місті. Вона дивилася його безліч разів і для неї ця історія зворушлива до сліз.

Саунд продюсер американського лейблу, з яким Цибульська обговорює співпрацю, знав про цю особливість своєї підопічної. Тому, щоб порадувати її в День її народження, звернувся до Кріса Нотту - Містера Біга, Чоловіка мрії з серіалу Секс у великому місті.

Актор прослухав записи пісень Олі Цибульської, які припали йому до душі, і записав артистці тепле відеопривітання: "Привіт, крихітко! Я чув, що ти готуєш кліп на пісню Просекко. Приїжджай у Нью-Йорк, в мене є свій рок-н-ролл бар. Хочу, щоб ти там виступала, а ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ, ти - головна Киця, і це кажу тобі я - Містер Біг. Хочу побажати тобі удачі. Я б дуже хотів приїхати в Україну, якщо вийде - буду шукати твій концерт. Бо ти суперзірка, крихітка. Бажаю тобі абсо-бляха-лютно крутого майбутнього. Тому що головна Киця має розривати. Ти - одна з кращих, найбільша зірка в Україні. Найбільша. Окей, бейбі, побачимося. Забув сказати: з Днем народження, бейбі!"

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Містер Біг записав для Цибульської відеопривітання / instagram.com/cybulskaya

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